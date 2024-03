La Joaqui lo hizo de nuevo: la cantante enamoró a todos con un look deportivo

La Joaqui, una de las cantantes más famosas y queridas de la Argentina, sorprendió nuevamente en las redes sociales con su más reciente publicación en Instagram.

A través de un dump en la aplicación de imágenes de Meta, la rubia dejó pasmados a sus seguidores, con lo que promete ser el look deportivo más buscado por las amantes del ejercicio y la moda.

El look deportivo de la cantante que lució en una sensual coreografía.

Si hay un detalle que llama la atención sobre la cantante y que se hace evidente en cada uno de sus posteos, ese tiene que ver con sus looks. Esta vez, La Joaqui con el look que mezcla a la perfección es un outfit deportivo con un toque de sensualidad, una característica que pareciera inseparable de ella.

La Joaqui y sus posteos con miles de likes en Instagram

El look deportivo y a la moda que lució La Joaqui

La artista se mostró con top ajustadísimo súper corto blanco, un pantalón largo ancho en azul con detalles en blanco y tiro súper bajo. Este detalle del diseño deja a la vista las tiras de la bombacha tipo cola less blanca que la cantante llevaba debajo, lo que no solo destaca su esculpida cintura, sino que le da un toque mega osado al look.

El look deportivo ultra osado de la cantante.

Para completar el look que ya es sensación entre todas las amantes de la actividad física, La Joaqui se calzó unas zapatillas deportivas también blancas con detalles de resortes en los talones. El toque final se lo dio una gorra blanca con visera y el pelo lacio.

La Joaqui optó por un look deportivo y sensual

“Como yo te como, no te va a comer otra guacha”, escribió la artista en el epígrafe de la publicación, que rápidamente consiguió miles de likes y cientos de comentarios de parte de sus fanáticos más fieles que no dudaron en dejarle sus halagos.