La Joaqui, la cantante del momento, deslumbró con un conjunto fucsia en uno de sus shows

Su nombre real es Joaquinha Lerena, pero en el mundo de la música se la conoce mayormente como “La Joaqui”, una de las cantantes femeninas más fuertes del rap.

La Joaqui Foto: instagram

Aunque sus temas hayan tomado popularidad en los últimos meses, la joven de 29 años viene forjando su destino hace tiempo en las batallas de freestyle, un espacio en donde los amantes de la improvisación sacan a flote sus mejores rimas.

En particular, formó parte dos veces de las batallas de Red Bull, donde pocas mujeres se animan a asistir, y como era de esperarse, La Joaqui se llevó el premio mayor. Sin embargo, también incursionó en el mundo de la actuación en la serie “El Marginal” encarnando el personaje de “La Mecha”.

La Joaqui y Nico Furtado, en la previa de una grabación caliente. (Captura)

El domingo por la noche, la cantante dio uno de sus increíbles shows y lo dio a conocer en sus historias de Instagram, donde se mostró con un conjunto de dos piezas con el color del momento, el fucsia, frente a miles de fanáticos y sus casi 2 millones de seguidores en la red social.

La Joaqui habló sobre su relación con El Noba

El cantante conocido como “El Noba” no era solo uno de sus colegas en el mundo artístico, sino también un amigo, quien falleció tras chocar contra un auto, mientras iba en su moto.

La Joaqui recordó a El Noba. Foto: Captura

“Éramos como hermanos. Yo siento eso. De hecho, estando acá me voy a juntar con su mamá. Con ella siento que hablamos el mismo idioma y que está bien ser quien yo soy. Voy un rato a lo de Vane y vuelvo sintiéndome realmente bien. Yo la quiero como una mamá. Él me la compartió y ella, de alguna forma, me adoptó. Vane desde el día uno bancó a su hijo y lo idolatró. Eso lo ayudó mucho a él a crecer. La contención familiar es un pilar primordial en el crecimiento personal”, recordó la cantante.