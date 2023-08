La Joaqui apareció bailando con la China Suárez en la Bresh y el video causó furor en Instagram

La China Suárez es una de las figuras del medio que tiene una gran trayectoria como actriz y modelo en el mundo del entretenimiento. Por lo que cuando La Joaqui comenzó su carrera en la música, fue la actriz la primera que salió a brindarle su apoyo y escuchar sus primeros temas.

Los crossover menos esperados: la China Suárez posó con la Joaqui y Rusherking salió con Marcos Ginocchio Foto: Instagram

Si bien primero todo comenzó de manera virtual, al poco tiempo se las pudo ver juntas y cuando la China se lanzó como cantante, la artista urbana fue el sostén y apoyo de la ex Casi Ángeles. Por lo que la relación entre las dos es cercana y no dudan en dejarse mensajes en las redes sociales.

Las dos artistas de vez en cuando comparten algún evento juntas, en lo que aprovechan para sacarse fotos y mostrar a sus fanáticos que a los pocos segundos reaccionan ante la amistad del momento. También es común ver a las dos realizar algún video de un challenge o mostrarse divertidas bailando.

La foto con la que la China Suárez encantó a todos Foto: instagram

La China y La Joaqui juntas en la Bresh

Esta vez volvieron a coincidir en una fiesta, en este caso, la Bresh y las cantantes se mostraron bailando muy juntas frente a la cámara e interpretando la canción. El video causó furor en las redes sociales y se llevó todos los likes y comentarios.

La China Suárez aparece con un look más informal de jean con roturas y una remera crop. Mientras que La Joaqui se mostró con sus clásicos look más sport de remera over size y calza tipo biker.

La Joaqui de a poco vuelve a aparecer en público

Hace unos meses La Joaqui había anunciado en su Instagram que le alejaba por un tiempo de los escenarios y del ojo público porque no se sentía bien y estaba en juego su salud mental debido a la gran exposición y la cantidad de trabajo que tiene.

La Joaqui reapareció en público en los Premios Juventud 2023 Foto: Getty

Sin embargo, después de varias semanas de a poco empezó a subir contenido en sus redes sociales y a aparecer en público junto a otros artistas, en este caso con la China Suárez.