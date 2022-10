La China Suárez posó en microbikini para una marca internacional y causó furor

Luego de la mala imagen que tenía por parte de la prensa y algunos sectores de la sociedad tras el “Wanda-Gate”, hoy en día la China Suárez emana felicidad y no deja de crecer en sus proyectos personales.

La China Suárez conquistó la noche porteña con un top blanco, pantalón cargo y chaleco de piel. Foto: Instagram

Pese a que muchos no conocían que Eugenia es cantante debido a que pisa muy fuerte en la actuación, decidió lanzar “Lo que dicen de mí” para expresar el repudio contra los dichos en su contra y exponer lo que ella piensa y el calvario que paso luego del affaire con Mauro Icardi, la pareja de Wanda Nara.

Poco a poco, fue liberándose de miles de etiquetas impuestas por la sociedad y fue contando su versión de los hechos, hasta hoy, hay personas que están de su lado y muchas otras eligen no creerle.

La China Suárez con su buzo rosa. Foto: Instagram

Más allá de esa etapa oscura de la China, se la pueden observar en sus redes sociales más feliz que nunca con su pareja, Rusherking y sus trabajos. Por primera vez, la actriz fue la imagen de H&M, una marca reconocida mundialmente y fue furor en las redes sociales.

“Este verano nosotras somos las protagonistas de las vacaciones de nuestros sueños”, expresó en el posteo.

La China Suárez y su salud mental

Después de haber pasado uno de sus peores momentos, la modelo, finalmente, pudo expresar sus emociones. “Yo tomé medicación, lo que pasa es que de afuera, la gente que no me conoce, me ve fuerte o piensa que no me importa nada. Y eso me jugó muchas veces en contra, porque es: ´démosle, total no le pasa nada, es inquebrantable´”, contó.

La China Suárez pasó por la peluquería y le mostró su cambio a sus seguidores. Foto: Instagram/@sangre

Es un juego, pero ¿hasta qué punto cualquiera tiene el derecho a decir cualquier cosa sobre el otro? Por supuesto que me lastima, muchísimo”, indagó la actriz.