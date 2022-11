La China Suárez posó con un camello desde Qatar y aprovechó para darle una buena noticia a sus seguidores: “¿Me acompañan?”

Hace algunas semanas Eugenia “China” Suárez, comparte con sus más de 6 millones de seguidores en Instagram su paso por Qatar, pero hasta el momento se desconocía el motivo.

Eugenia en el estreno de Sing 2

Si bien la modelo había adelantado que tenían que grabar ciertas escenas en lugares religiosos, por ese motivo llevaba la típica vestimenta del lugar, no se conocía en profundidad los pormenores.

Poso a lo lejos llevando un camello en el desierto y compartió la magnífica postal con sus fans anunciándoles un nuevo estreno. “Estoy muy contenta de compartirles esta noticia: el 17 de noviembre se estrena #LaChinaEnQatar en @starplusla”.

La China Suárez desde Qatar. Foto: Gentileza Instagram

Y agregó: Vamos a viajar juntos por este país descubriendo su cultura, comida y paisajes. ¿Me acompañan?”. Por supuesto que su público estalló en comentarios positivos y ya están a la espera de recorrer los lugares más recónditos de Doha.

La China Suárez desde Qatar. Foto: Gentileza Instagram

Que dijo Rusherking de La China Suárez

El cantante habló sobre su relación con la influencer y no se guardó nada. “Hay mucho prejuicio, no solo de la gente de afuera, incluso en nosotros mismos tuvimos que tirar abajo muchos prejuicios, nos fuimos dando cuenta que la diferencia de edad no era un freno para nuestro amor. Si fuera al revés, si yo fuera el mayor y ella la menor, nadie discriminaría”, aclaró.

La China Suárez desde Qatar. Foto: Gentileza Instagram

Y finalizó: “La China es hermosa. Casi todo lo que se habla de ella es mentira, es divina. Tuvo que soportar mucho ataque”.