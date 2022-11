No hay dudas de que la China Suárez está pasando por uno de las mejores etapas de su vida, no solo en lo amoroso sino también en lo profesional. Es por esto que a través de su cuenta de Instagram irradia felicidad.

Desde la red social, en donde tiene 6.1 millones de seguidores, comparte posteos en los que muestra parte de su trabajo y outfits. En las últimas horas, realizó una publicación y no tardó en recibir miles de reacciones.

Desde el espejo, a puro brillo y haciendo una osada pose, la pareja de Rusherking despertó suspiros. En las dos imágenes que subió, se la ve luciendo un vestido con lentejuelas plateadas y unas botas texanas en el mismo tono, mientras se toma una selfie y levanta una de sus piernas.

Desde el espejo, a puro brillo y haciendo una osada pose: la foto con la que la China Suárez despertó suspiros. Foto: Instagram/@sangre

“Basta te lo pido por favor”, “Podrán??”, “Qué mujerrr”, “Hoy me ví al espejo y me vi linda, ya está se me acaba de pesar...”, la elogiaron.

Quién es el novio de la China Suárez

A pesar de sus propios prejuicios, la actriz logró ensamblar su familia numerosa con Thomas Tobar, más conocido como “Rusherking” y expareja de María Becerra. Es que, al principio, ella pensaba que el músico, de 22 años, era demasiado joven para ella, que ya cumplió los 30.