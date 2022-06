La China Suárez no para de ser foco de atención. Desde el WandaGate su nombre llenó todos los programas de televisión. Actualmente la polémica se presenta por su noviazgo con el joven rapero Rusherking que acaba de llenar un Luna Park. Su relación con alguien mucho más chico con ella ha llamado mucho la atención.

La China Suárez y su salida después del Luna Park. Foto: Instagram/@sangreja

A pesar de eso la modelo no descansa. Sigue con su trabajo, cuidando a sus hijos y también divirtiéndose sin importar el qué dirán. Recientemente compartió en su cuenta de Instagram, con casi 6 millones de seguidores, una fotografía desde el conocido bar de Recoleta, La fernetería. En ella se la ve sobre un sillón, con un buzo al estilo animal print, un jean negro tiro alto y una cartera de cuero.

La China Suárez compartió una serie de imágenes desde un reconocido bar en Recoleta. Foto: Instagram

La imagen conquistó cientos de miles de me gustas en pocos minutos y se llenó de comentarios: “Tu segunda casa jajaja fernetera, te quiero”, “¿Podrán ser así de hermosas?”, “Sos todo lo que esta bien”, “Que hermosa mujer que sos”, “Que linda chinita de mi corazón”.

La China Suárez compartió una serie de imágenes desde un reconocido bar en Recoleta. Foto: Instagram

Cómo defendió Peter Lanzani a la China Suárez

Peter Lanzani conoce a la China Suárez desde muy pequeños, cuando trabajaban juntos en una telenovela de Cris Morena. Desde allí se hicieron muy amigos. Recientemente en una entrevista lo hicieron opinar:” Estamos viviendo una época súper hipócrita donde todos creemos que nos estamos deconstruyendo y no nos estamos deconstruyendo mucho. Juzgar es algo que quedó muy viejo”.

La China Suárez compartió una serie de imágenes desde un reconocido bar en Recoleta. Foto: Instagram

Cuando le preguntaron por la China Suárez y su relación con Rusherking, el actor no pudo no defenderla: “Ojalá pueda seguir con la fuerza y la entereza que siempre la caracterizó y que nos empecemos a preocupar por las cosas de que verdad importan, no con quién sale uno y con quién sale el otro o si hizo las cosas bien o mal”.

Peter Lanzani habló en Socios del Espectáculo sobre la China Suárez.

“No creo que todo el mundo en su vida haga todo bien para apuntar con un dedo acusador. Espero que esté muy bien y que siga siendo muy feliz”, aseguró el protagonista de El reino.