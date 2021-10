L-Gante es sin duda una de las figuras del momento del país. Tras su éxito musical y su visita a la Quinta de Olivos, su nombre es reconocido por cientos de personal a nivel nacional motivo que lo llevó a ser el invitado de la noche en el programa de Jey Mammon, “Los Mammones”.

Durante la charla, el trapero dio detalles sobre algunas situaciones que ha vivido luego de la llegada de la fama a su vida. Además, también reveló algunas anécdotas, habló sobre su futuro en la política e hizo una presentación en vivo junto a Jey.

L-Gante fue como invitado a Los Mammones. Captura de pantalla.-

El popular cantante recordó la vez que le había robado 100 pesos a su madre para comprar figuritas. “Se dieron cuenta que era muy niño en la escuela para tener esa plata. No me vendieron nada, me sacaron el billete y me vinieron a buscar”.

Sobre sus tatuajes, L-Gante aseguró que ya perdió la cuenta. “El primero fue a los 12 o 13 años, me hice un conejito de Playboy. Creo que tengo 22 ahora”, explicó.

Además, el trapero también confesó que tiene planeado realizarse un nuevo tatuaje, pero esta vez en una parte íntima. “¿Te tatuarías el pene como Ulises Bueno?”, preguntó el conductor y el cantante respondió: “Me haría, pero se siente doloroso. Se presiente doloroso”.

L-Gante también reveló el llamativo canje que le ofrecieron tras llegar a la fama. Todo ocurrió cuando Jey le consultó si se haría un retoque. “No, hasta a mí me han ofrecido arreglarme los dientes. Eso es lo que más me dicen, pero ya les dije que no”.

L-Gante reveló detalles de su vida en "Los Mammones". (Foto: Los Mammones)

Sobre la política, Jey quiso saber si ya algún partido político le hizo alguna propuesta al trapero. “¿Ya te ofrecieron ser candidato a algo?”, preguntó el conductor. L-Gante respondió en medio de risas: “La gente la flasheó con la boleta que decía L-Gante Ke Lo Ke. Me dicen (de ser parte de un espacio), pero bueno, yo soy un pibe de barrio. Los políticos que sean políticos. Más que presentar mis ideales, decirles que reaccionen, que activen, no se puede hacer”.

El show de L-Gante en los Mammones

El cantante participó en una presentación en vivo cantando junto a Jey Mammon, donde interpretó diversos temas como “Un poco de amor francés” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

