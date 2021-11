El lujo es algo que pocos se pueden dar en el mundo. Sin embargo, dos que si aprovechan cada evento importante para volver al centro de la escena son Kim Kardashian y Paris Hilton. Ambas se hicieron tendencia después de la boda de la heredera en Bel Air con el millonaria Carter Reum.

Con el casamiento de Hilton, que tuvo un festejo de tres días con cinco vestidos de novia diferente, la que no pasó para nada desapercibida fue su amiga Kim Kardashian que lució un impactante vestido negro con aberturas que descolocó a todos.

El look de Kim Kardashian con su vestido negro

La estrella del reallity eligió un vestido negro de la de la colección de primavera de 2022, que tiene ciertas aberturas y un escote que encandiló a todos los fanáticos en las redes sociales. Además de lucir con un impactante look, la socialité dio un discurso para los novios en donde no faltaron las risas.

La influencer marcó tendencia con su look en la boda de Paris HIlton

La empresaria colgó una galería de imágenes de su espectacular look para la boda de su amiga en la que también incluyó una foto en la que aparece colocándole el velo a la novia entre sonrisas de complicidad.

Kim Kardashian junto a Paris Hilton en su boda

El debate se generó porque hubo comentarios en las redes sociales que acusaban a la más famosa de las hermanas Kardashian de querer robarle el protagonismo a la novia, quien llevó un vestido de cuello alto, manga larga y encaje florado de Oscar de la Renta.

El nuevo amor de la hermana Kardashian

Kim parece que después de separarse de Kanye West logró encontrar nuevamente el amor. Según informó la cuenta Page Six, la mediática de 41 años estaría saliendo con el comediante Pete Davidson de 25 años.

Pete Davidson y Kim Kardashian, juntos

La ex figura de Keeping Up With the Kardashians y el exnovio de Ariana Grande han sido vistos en dos ocasiones diferentes en Nueva York cenando juntos en lo que se presumía eran citas, durante las últimas semanas.

Kim Kardashian se separó oficialmente de Kanye West en febrero de este año, luego de siete años de matrimonio y cuatro hijos en común. Según trascendió, uno de los motivos que llevaron al divorcio de la empresaria y el rapero fue “la obsesión por la fama de las hermanas”.