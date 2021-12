Kim Kardashian (41) es, sin dudas, una de las mujeres que más revoluciona Instagram. Es que a través de su cuenta en la que posee 269 mil seguidores, la empresaria comparte contenido a diario con sus fans, quienes no tardan en reaccionar.

En pleno proceso de divorcio de Kanye West, con quien compartía la vida desde 2012 y padre de sus cuatro hijos, publicó una extensa reflexión sobre su vida.

Es que aprobar este examen -más conocido como “baby bar”- significa que Kim Kardashian puede continuar sus estudios en derecho y podrá hacer la prueba final para ser abogada sin ir a la universidad.

Kim Kardashian dejó un mensaje para sus seguidores. (Foto: Instagram).

La modelo, quien sueña ser abogada como lo fue su padre, comunicó que había aprobado un importante examen y aprovechó para celebrarlo con sus fans. “Mirándome al espejo, estoy muy orgullosa de la mujer que mira hoy en el reflejo”, comenzó Kim Kardashian.

“Para cualquiera que no conozca mi trayectoria en la escuela de leyes, sepa que esto no fue fácil ni me fue entregado. ¡Fallé este examen 3 veces en 2 años, pero volví a levantarme cada vez y estudié más duro y lo intenté de nuevo hasta que lo logré! (Tuve COVID en el tercer intento con fiebre de 104 pero no estoy poniendo excusas)”, añadió.

Kim Kardashian contó que pudo aprobar otro examen de la carrera. (Foto: Instagram).

“Se siente tan bien estar aquí y en camino de lograr mis objetivos”, señaló la empresaria, y expresó: “Sé que mi papá estaría muy orgulloso y en realidad estaría tan sorprendido de saber que este es mi camino ahora, pero él habría sido mi mejor compañero de estudio”.

Y por último, cerró con un consejo a sus seguidores: “¡La conclusión es que nunca te rindas, incluso cuando te aferras a un hilo, puedes hacerlo! ¡Pon tu mente en ello y hazlo porque se siente tan bien una vez que llegas al otro lado!”.

Kim Kardashian: “Se siente tan bien estar aquí y en camino de lograr mis objetivos”. (Foto: Instagram).

El divorcio de Kim Kardashian y Kanye West

En febrero, Kim Kardashian y Kanye West, quienes estaban juntos desde 2012 y tienen cuatro hijos, anunciaron su separación.

Kim Kardashian y Kanye West se divorciarán. (Foto: Instagram)

La modelo, quien ya parece estar decidida, presentó los papeles para divorciarse. Cabe destacar que lo hizo al día siguiente de que West le pidiera volver a intentarlo.