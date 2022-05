El nombre de Kendall Jenner no deja de ser tendencia en las redes desde el regreso del famoso clan Kardashian-Jenner a las pantallas.

Esta temporada de “The Kardashians”, la nueva serie de Hulu, parece haber logrado todo un éxito como el de su predecesor, “Keeping up with the Kardashians”.

La hermana mayor de las Jenner, sin duda, se está robando el protagonismo en esta nueva serie, donde no solo se hizo viral por su forma para cortar un pepino, sino que los detalles de su vida han logrado ponerla como una de las favoritas de la audiencia.

Kendall Jenner es una de las modelos más famosas en los últimos años. Foto: Instagram/kendalljenner

Es que la modelo parece no tenerle miedo a mostrarse cómo es, además de arriesgarse con looks que no pasan desapercibidos, como lo fue su decisión de sumarse a la tendencia “cejas decoloradas”.

Kendall Jenner luciendo la polémica tendencia de cejas. Foto: Instagram/kendalljenner

Kendall Jenner lo usó para la alfombra roja de la “Met Gala 2022″, donde lució un vestido negro de la firma Prada. “Me encantó mi glamour”, escribió en su publicación en Instagram, la cual no tardó en conseguir cientos de “me gusta” por sus seguidores.

Kendall Jenner en la alfombra roja de la Met Gala 2022. Foto: Instagram/kendalljenner

La modelo agregó a su maquillaje un llamativo delineado con una generosa cantidad de rimmel efecto “postizas” y unos labios en color nude y mate.

De qué trata la moda de las cejas decoloradas

Una de las primeras en sumarse a este estilo fue Oriana Sabatini, pero no ha sido la única. Desde las hermanas Gigi y Bella Hadid, hasta Hailey Bieber, han posado con esta polémica tendencia.

La foto de Oriana Sabatini con las cejas decoloradas. Foto: Instagram/Orianasabatini

Las cejas decoloradas o platinadas han generado que los usuarios en redes se debatan entre sí vale la pena utilizarlas o si envejece el rostro.