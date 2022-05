Kendall Jenner se volvió viral en las últimas horas tras haberse difundido un video de ella intentando cortar un pepino y fallar en el intento.

En el video se la puede ver junto a Kris Jenner quien le ofrece la ayuda del chef de la casa Kardashian para prepararse su comida, a lo que Kendall responde con que ella puede y que “tan solo es cortar un poco de pepino”.

A pesar de lo sencillo de la tarea, la modelo no logra cortar con facilidad la verdura y expresa “Sin dudas no soy una buena cortadora así que no me acerquen la cámara. No soy una profesional” lo cual, terminó por generar la risa en millones de usuarios de las redes sociales.

Los memes y comentarios del video de Kendall Jenner cortando un pepino

Los memes y comentarios sobre el video viral de Kendall Jenner cortando un pepino no tardaron el comenzar a llover, es por ello que, a continuación te traemos algunos de ellos.

Los memes y comentarios del video de Kendall Jenner cortando pepino. Foto: Web

“Esta es la cosa más de ricos que he visto en mi vida”, “Estoy tan contenta de que haya aclarado de que no es una profesional. Me lo estaba preguntando”, “Incluso el pepino estaba confundido sobre qué hacer”, “¡¿Esto es real?!” eran algunos de los comentarios en TikTok.

Por su parte, en Twitter también el nombre de Kendall se viralizó y junto a ella cientos de memes, pero hubieron dos que fueron los favoritos de la red social.

Uno de ellos decía “Nunca pensé que Kendall Jenner cortando un pepino me causaría pesadillas... pero aquí estamos”. El otro, por su parte, expresaba de forma irónica “Kendall Jenner tratando de cortar un pepino es la cosa más trágica que jamás presencie”.

