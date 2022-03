Este miércoles Karina Jelink festejó su cumpleaños en un distinguido bar de Miami, ciudad costera donde se encuentra instalada desde fines del 2021. Lo que parecía ser una estadía de verano se fue convirtiendo de a poco en un viaje casi permanente para la exvedette, quien disfruta sus días rodeada de amigos y playa.

Para celebrar a lo grande, la modelo protagonizó una exclusiva cena en el salón restaurant Cantina La Veinte con cocteles y muy buena gastronomía en un menú en el que no podía faltar la clásica torta cumpleañera. Pero sobre todo, lo que más llamó la atención fue el look bomba elegido por Karina para esta noche tan especial.

La joven emprendedora lució una falda de cuero de tiro alto y corte hasta la rodilla con un pronunciado tajo en la pierna izquierda que combinó con un top de tiras finas, gran escote y ajustado al cuerpo del mismo material. Su total black lo cerró con unas originales sandalias de taco blanco y un maquillaje muy poco sutil: labios violeta y ojos con iluminador.

¡Diosa! Foto: Instagram/karijelinek

Entre los invitados a la velada se destacó su amiga inseparable, Flor Parise, y hubo mención especial para “La Jaula de la Moda”, el programa de Horacio Cabak del que Karina suele participar como panelista. Las imágenes fueron compartidas desde las redes sociales de la cumpleañera quien se mostró agradecida por el agasajo.

Lució bomba para su cumpleaños Foto: Instagram/karijelinek

“Bella noche de cumpleaños con amigos! #privilegiada. Gracias por la organización. Y a mis amigos! Fabián Esperon, Eduardo Costantini, Max Orlandi, Flor Parise, Rodo Lamboglia y a toda mi genteeee!”, destacó en su posteo de Instagram donde subió fotos y videos de la noche.

La rompió con su estilo Foto: Instagram/karijelinek

Karina Jelinek fue víctima de una gran estafa por miles de dólares

La joven envió a juicio a un hombre que la estafó por 200 mil dólares y sus joyas. “Eran los ahorros de toda la vida”, lamentó. Según contó a mediados de febrero, se trató de una persona muy cercana a ella, a quien consideraba “como un padre”.

“Tenía relación diaria de amistad y confianza, me estafó. Ahora me estoy dando cuenta que en realidad no era la persona que yo creía. Le pedí que guarde mi plata en su caja fuerte porque yo no tengo una. Y resulta que no solo no tiene mi plata, sino que está inventando que yo le debo a él”, detalló en una entrevista con El Trece.