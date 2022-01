En plena temporada de verano Karina Jelinek se alejó del estrés de la ciudad y se fue del país para pasar sus vacaciones en las playas de Uruguay. Instalada en José Ignacio, pasa sus días entre el sol, la arena y el mar y rodeada de amistades.

Para despejar su mente, la modelo aprovecha los ratos libres para salir de fiesta y pasar el mayor tiempo posible en la playa y a través de sus redes sociales suele compartir parte de su día a día con su comunidad de más de 900 mil seguidores. En su cuenta de Instagram publicó en las últimas horas una serie de fotografías que deslumbró a todos durante un cálido amanecer.

Furiosa por falsos rumores Foto: Instagram/Karijeli

La vedette posó en bikini y con un pantalón blanco que acentuó su figura y cautivó miles de corazones rojos de sus admiradores. “Demasiado bella para esa vista”, “Sos hermosa mujer”, “Te amoooooo...” y “Bella”, fueron algunos de los comentarios que recibió de sus fans, incluso figuras de la farándula argentina como Adabel Guerrero dejaron sus mensajes: “Hermosa Kari”.

El enojo de Karina Jelinek tras falsos rumores sobre su estado de ánimo

Tiempo atrás, Karina Jelinek reveló sus intenciones de convertirse en madre a través de la subrogación de vientre, incluso aseguró que ya había iniciado todos los trámites para poner su sueño en marcha. Pero esta semana revelaron en Intrusos que el proceso estaría demorado por cuestiones económicas lo que le habría provocado cierta inestabilidad emocional.

Amanecer en la playa Foto: Instagram/Karijeli

“Está sumida en una tristeza muy profunda”, aseguraron en el ciclo ahora conducido por Florencia de la V e incluso aseguraron que Jelinek “siente que el medio le está dando la espalda y que no consigue proyectos acordes a lo que desea para este momento de su vida. No encuentra un lugar para desarrollarse como le gustaría”.

Enterada de los trascendidos, la vedette se comunicó con su abogada Ana Rosenfeld para desmentir la información. “Karina está transitando un momento maravilloso de su vida, con proyectos no solamente laborales sino también personales”, confirmó la letrada en A la tarde. Al mismo tiempo aseguró: “Cero depresión. Karina Jelinek pasó unos hermosos días en Punta del Este, después se fue a Mar del Plata y ahora está en Buenos Aires preparándose para una muy buena noticia: va a con conducir un programa, que me dijo que por ahora no lo diga...”.

Cautivó a todos Foto: Instagram/Karijeli

Según explicó Rosenfeld, Jelinek se enojó mucho con la circulación de la información. Y respecto a la subrogación de vientre contó: “Es una cuestión económica, que hoy por hoy está pendiente. Ella tenía un dinero ahorrado, producto de tantos años de trabajo, y lamentablemente le dio el dinero a una persona y esa persona, hoy por hoy, no se la está devolviendo”.