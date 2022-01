Para festejar la llegada del 2022 Karina Jelinek viajó a Uruguay y allí permanece de vacaciones en un lujoso complejo rodeada de sus amigos. En forma diaria, la exvedette disfruta del verano desde la pileta, sin compromisos laborales y mucho relax.

Además aprovecha para salir de noche, preparar tragos y pasar el tiempo libre sin el estrés de la ciudad. La joven se encuentra instalada en las playas de José Ignacio donde se quedará por algunos días más a puro sol.

A través de sus redes sociales, la modelo comparte el minuto a minuto de sus vacaciones. En su última publicación en Instagram subió una serie de fotos desde el solarium que enloqueció a sus más de 900 mil seguidores.

Mostró su bikini a cuadros Foto: Instagram/Karijelinek

En las imágenes se puede ver a la autora de la frase “lo dejo a tu criterio” sin corpiño y una microtanga a cuadros que cautivó a todos. Incluso compartió en sus historias un breve video desde un camastro junto a una compañera bajo los rayos del sol.

Cautivó a sus seguidores Foto: Instagram/Karijelinek

Karina Jelinek posó sin corpiño Foto: Instagram/Karijelinek

A tono con los primeros días del año, Karina manifestó en la descripción del post: “Feliz año nuevo”. Recibió más de 16 mil “me gusta” en pocas horas y se llenó de comentarios como “Diosa total, hermosa y sexy”, “Volvió la Diosa del Verano 2022″, “Ah no” pará!!! Infartante” y “Diosa total y muy Argentina”.

La propuesta laboral que recibió Karina Jelinek para volver a la TV

Sobre el final del 2021, los canales de televisión comenzaron a planificar sus programaciones para lo que será esta nueva temporada de entretenimiento en las pantallas. En ese sentido circuló que El Trece buscará innovar con un nuevo realityshow con famosos, similar a “Gran Hermano” pero dentro de un hotel.

Serían cuatro meses de grabaciones para estrenarse en la segunda mitad del año, y Karina Jelinek confirmó que fue convocada a participar. “Si, me ofrecieron, pero no lo decidí todavía. Además no me convencen mucho los reality, no hablo de este, sino en general”, confesó en comunicación con Pronto.