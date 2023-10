Julieta Poggio se la jugó por un jean con aberturas y un arriesgado corpiño de encaje

Julieta Poggio se declaró como fanática de la moda desde el momento en el que pisó por primera vez la casa de Gran Hermano. Aunque estando en el reality no podía desplegar del todo su estilo, eso cambió cuando salió del programa.

Actriz, bailarina y modelo, Juli tiene una gran faceta artística que viene cultivando desde niña, cuando participó en varias series, películas y obras de teatro. Ahora, Poggio trabaja fundamentalmente con redes sociales, en particular con Instagram, donde aprovecha para subir los looks que arma con las prendas que le envían marcas y emprendimientos.

Julieta Poggio cautiva en redes sociales con sus posteos

Así fue el look canchero de Julieta Poggio

La influencer se la jugó por un estilo que es furor entre las famosas y que no pasó desapercibido en ella. Posando desde un balcón, Julieta Poggio apareció con un jean cut out celeste y ancho. El tiro bajo estaba acompañado por dos aberturas en el lateral que dejaban expuesta mucha piel debajo de unas arandelas. El detalle fue que, para lucirlo, la joven no utilizó ropa interior.

El costado más sexy de Poggio se igualó en la parte superior: sobre un corpiño de encaje y transparencias negro, también cut out, vistió una mini camisa del mismo color a la altura del busto.

La ex GH deslumbró con su look Foto: instagram

Julieta sumó una cartera minibag al hombro en negro con dibujos dorados, cadenas y arandelas al tono; y un par de hebillas a presión doradas con apliques de strass plateados que llevó en el pelo.

El maquillaje fue sutil pero atrapante: un delineado negro con sombra de ojos oscura, máscara de pestañas, rubor rosado y gloss matte en tonos amarronados, un poco más oscuro que el color de sus labios.

Como casi en todas las imágenes que postea en Instagram, Julieta Poggio se dejó el pelo suelto muy lacio con raya al medio y así terminó de coronar un vestuario que fue muy elogiado por sus seguidoras.