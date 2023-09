Julieta Poggio fue al festival EQUAL con un look ´total black´ y la compararon con un ícono del pop

La ex participante de Gran Hermano, Julieta Poggio, logró armarse una base sólida de seguidores en redes sociales. En Instagram, suma más de dos millones y medio de seguidores y muchos de ellos la tienen como una máxima referente de la moda. Recientemente, la ex GH se hizo presente con su hermana en el festival EQUAL, celebrado en el Hipódromo de Palermo, y mostró en sus redes su espectacular look.

Juli Poggio sorprendió a sus seguidores con un look inspirado en Britney Spears. La ahora influencer asistió a un festival de música con un conjunto de corset y pantalones de jean que recreaba el icónico outfit que la cantante estadounidense lució en los American Music Awards de 2001.

El look de Julieta Poggio en EQUAL Foto: REDES

El corset de Poggio era de cuero negro y tenía un diseño ajustado que resaltaba su figura. Los pantalones eran de tiro bajo y estaban confeccionados con terciopelo negro y denim celeste vintage. En los laterales, la prenda tenía arandelas metálicas plateadas y tiras que se entrecruzaban entre ellas.

Para completar el look, la influencer lució guantes de cuero negro tipo mitones motoqueros y una cartera minibag diminuta también de jean. En cuanto al beauty look, Poggio eligió un maquillaje sobrecargado con un delineado extremo, máscara de pestañas, rubor rosado y labial nude. El cabello lo llevó suelto con algunas pigtails muy diminutas y ondas naturales.

El look de Julieta Poggio en EQUAL Foto: REDES

La publicación de Juli Poggio en Instagram generó furor entre sus seguidores, quienes no dudaron en compararla con Britney Spears. “Igualita a Britney”, “Sos la reencarnación de Britney”, “¡Hermosa!”, fueron algunos de los comentarios que recibió la influencer.

Este look de la ex Gran Hermano es una muestra de su estilo audaz y atrevido. La influencer no teme arriesgarse y siempre está dispuesta a probar nuevas tendencias.

Julieta Poggio habló de más y filtró un detalle de la relación de Daniela y Thiago

En una charla con Intrusos, Poggio confirmó que Daniela y Thiago ya no viven juntos. “Creo que no están viviendo juntos, pero sé que van a estar juntos en el proceso”, explicó, antes de agregar: “¿Si se van a reconciliar? No creo, pero si es lindo que al menos estén acompañándose”.

Esto generó la duda sobre si la pareja sigue o si se trata todo de una mentira, teniendo en cuenta que han asegurado que sí, pero que Daniela antes de confirmar la noticia señaló que no.

Thiago Medina y Daniela Celis esperan gemelos: qué dijo el ex "Gran Hermano. (Instagram @florivigna).

La revista Pronto señaló que hay personas que creen en la posibilidad de que esa unión o intento de reconciliación sea solamente para las cámaras, ya que tienen algunas cuestiones comerciales que deben resolver juntos y que no pase a nada más.