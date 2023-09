Julieta Poggio se vistió de gala para una revista y encandiló con un vestido negro cut out

Julieta Poggio logró armarse una base sólida de seguidores en redes sociales. En Instagram, suma más de dos millones y medio de seguidores y muchos de ellos la tienen como una máxima referente de la moda.

En su paso por Gran Hermano, la joven de 21 años logró convertirse en una de las más queridas del público y llegar a la final del programa, quedándose con el tercer puesto contra Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, quien resultó ganador.

Es por eso que ahora cosecha la fama que sembró en su paso por la casa más famosa del país y fue invitada a ser parte de una sesión de fotos para la reconocida revista Caras. Para su look de gala eligió un vestido cut out en negro con un gran moño rosa.

Julieta Poggio para la gala de Revista Caras

Completó el look con un sofisticado peinado con el pelo recogido y guantes largo, para darle un toque distinguido al outfit.

Julieta Poggio para la gala de Revista Caras

Cómo afectó la fama a Julieta Poggio

Julieta Poggio le brindó una entrevista a Telefe Noticias, en uno de los informes de la serie: “El caro precio de la fama”. Allí se sinceró y habló de todo lo que vivió horas después de salir de la casa de Gran Hermano. “Después de la casa de Gran Hermano me agarró como un ataque de ansiedad. Yo nunca había sentido algo así”, comienza contando la joven.

Julieta Poggio dio de qué hablar con su look

“Me sentí muy mal, me temblaba todo el cuerpo, sentía el corazón en la garganta”, dijo sobre lo que estaba experimentando en ese momento. Luego, aseguró que recurrió a su madre para tranquilizarse: “Ahí llamé a mi mamá por videollamada, como para ir viendo las cosas de a poquito juntas y que ella me lo vaya diciendo”.

“Creo que lo que más estresa y lo que más genera ansiedad son las redes sociales”, dijo Julieta sobre cómo vive su vida de influencer y agregó: “La impunidad que tiene la gente para poder hablar, para poder opinar de vos, sin una foto de perfil, sin un nombre real. Te habilita a ser muy mala persona el anonimato”.