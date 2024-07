Julieta Poggio enfrentó la ola polar de Bariloche con un vestido ultra sensual total black

Julieta Poggio vive su mejor momento profesional desde que saltó a la fama por participar de Gran Hermano, en donde llegó a ser finalista. La famosa aprovechó su visibilidad para mostrar su talento para el baile, la actuación y el modelaje, es por eso que ahora trabaja de lo que siempre soñó.

Julieta está en su mejor momento, y así lo muestra en las redes sociales, en su perfil de Instagram tiene más de dos millones de seguidores, en donde comparte cada momento especial de su vida, como son sus trabajos, sus looks, viajes y encuentros con amigos y familia.

Transparencias y minifalda: Julieta Poggio subió la temperatura del invierno con un espectacular outfit Foto: instagram

Si hay algo que siempre demostró Julieta es su gran fanatismo por la moda, en su guardarropa no pueden faltar las tendencias del momento y cada prenda, accesorio, o calzado que está en temporada lo tiene presente en su look. Esta vez la ex Gran Hermano cautivó al público con su outfit desde el frío pasaje de Bariloche.

Julieta Poggio hizo frente al frío con un total black

Juli Poggio llevó un look en negro con media finas negras, una pollera minifalda tiro bajo con tablas supermoderna y a la moda. Lo que combinó con una remera con hombros caídos, sin corpiño y con aberturas que deja al descubierto su abdomen.

El look total black de Julieta Poggio Foto: instagram/poggio

Para enfrentar el frío, Julieta llevó un gorro negro con cubre orejas, una de las tendencias de la temporada de invierno. Además, agregó unas zapatillas con cañitas tipo borcegos ideales para la nieve y las bajas temperaturas.

El look total black de Julieta Poggio Foto: instagram/poggio

Siguiendo a su estilo chic, Juli agregó una campera universitaria en bordó y gris supercanchera y a la moda. Para el pelo completó su outfit con una vincha blanca deportiva, uno de los accesorios del momento. La ex Gran Hermano volvió a demostrar que es la reina de las tendencias y que no hay bajas temperaturas para estar a la moda.