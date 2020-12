Jimena Barón compartió parte de la cuarentena con su ex, Daniel Osvaldo, junto a su pequeño hijo y todo indicaba que la relación volvía a ser buena mientras convivían. Pero luego, abruptamente, ella abandonó la casa y casi nada subió a sus redes.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo junto a su hijo Morrison. Instagram/jmena

Dos meses después y ya los dos haciendo vida de solteros, se supo que la actriz comenzó una relación amorosa con Tucu López, quien forma parte de la obra erótica “Sex”, con quien viajó a Tucumán.

Jimena Barón, en Tucumán gentileza

Luego vino un rumor muy fuerte sobre que Jimena estaría embarazada y el hijo sería del mismo Tucu. Fue entonces que la instagramer y panelista de “Bendita”, Juariu, compartió un mensaje de una usuaria que le “informaba” que Barón estaba esperando un hijo con el Tucu y, pese a que Juariu claró muy bien el potencial de la noticia y sin confirmar lo dicho por la fuente anónima, la versión del embarazo comenzó a circular por todos los medios.

Instalada en la ciudad de su novio, Jimena fue consultada por Ángel de Brito, de “Los ángeles de la mañana” y por WhatsApp ella le respondió sin filtro y a su estilo. “Descarto de la noticia de embarazo a Jimena Barón porque hablé ayer con ella. Muchos me decían ‘está embarazada la Cobra’”, explicó el conductor.

Y siguió: “Ella sigue con el Tucu, se fueron a Tucumán, pero no está embarazada. ¿Saben lo que me dijo Jimena Barón, y me mandó foto de prueba? El culo tengo embarazo. Ese es el textual de ella y me mandó una foto que no voy a mostrar, no es el horario, y se mataba de risa de los rumores”, aclaró el periodista, sacando de la lista de famosas embarazadas a la Barón.

Poco después, Ángel contó la primicia de que el que sí va a ser padre es Rodrigo Tapari, participante de Cantando 2020.