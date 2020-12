En este año tan complicado y lleno de momentos de incertidumbre, la risa se hizo un lugar muy especial tanto en Internet como en las conversaciones digitales. Uno de los motores que sacó a relucir la creatividad de cientos de personas en el 2020 y que quedó expuesto en las redes son los tan famosos “memes”.

Este año tuvo varios “memes” que llegaron de forma inesperada a inundar las diferentes redes sociales con chistes, mensajes de manifestaciones y hasta fueron utilizados para campañas mediáticas. Por esa razón, Vía País decidió hacer un pequeño recorrido para no olvidar a esos “memes” que nos acompañaron durante el año.

- La niña enojada

El meme de la niña enojada. Web

En el mes de enero se popularizó la foto de una pequeña niña que usaba un abrigo rojo y que se hizo popular por realizar una mueca de repudio o enfado. El origen de este meme es desconocido, Por el momento se sabe que proviene de un video en el que la niña, sin darse cuenta, es grabada mientras mira mal a alguien.

- El baile de los africanos con el ataúd

El meme del ataúd es considerado por muchos como el más famoso del 2020. Web

Con la llegada de la pandemia de coronavirus y el dolor por las numerosas pérdidas alrededor del mundo, un grupo de hombres de origen africano que bailaban mientras llevaban un ataúd a cuestas es sin duda el más conocido. Este meme no solo llamó la atención por la coreografía realizada por los sujetos, también fue replicado en varias campañas para la prevención del virus.

- Swole Doge vs Cheems

Existen muchas versiones de este meme en las redes sociales.

Seguramente viste por Instagram o Facebook un meme que comparaba a dos perros Shiba, uno suele ser musculoso y el otro se ve más pequeño. Esta publicación se hizo famosa por el nombre “Swole Doge vs Cheems” y lo que trataba de hacer era una serie de curiosas comparaciones entre el pasado y el presente de determinadas situaciones.

- “Tenemos”

El meme es de un corto de la serie ‘Fantasías animadas de ayer y hoy’, llamado ‘A wild hare’.

En Junio llegó un meme inesperado de Bugs Bunny con los ojos entrecerrados y con una posición extraña en sus manos. Además, a la imagen se le acompañó con el símbolo comunista del martillo y la hoz, además de la palabra “Tenemos” o ‘We have”, en inglés.

- Will Smith llorando

El mismo actor reaccionó al meme. Web

El 11 de julio Jada Smith le reveló a su esposo, el reconocido actor Will Smith, que le había sido infiel. Lo hizo en el programa de entrevistas ‘Red Table Talk’ que dirige ella misma y es transmitido por Facebook. En aquel momento quedó inmortalizado el rostro del actor lleno de lágrimas. El meme llegó hasta al mismo actor, quien se lo tomó con humor e incluso aseguró que no estaba llorando. “Me deshidrato y los ojos se me ponen acuosos”, dijo el 5 de octubre en una entrevista con motivo del recibimiento que hizo del premio ‘Robin Williams: legado de la risa’, entregado por la organización Bring Change to Mind.

- Las niñas del cumpleaños

El video de las dos pequeñas ha sido uno de los que más rápido se viralizó.

Este meme nació a finales de octubre y fue sacado del video viral del cumpleaños número tres de María, una niña brasilera que se preparaba para apagar las velas de su pastel cuando su hermana mayor decidió soplarlas primero. La pelea que protagonizaron las pequeñas sorprendió a más de uno, y más al ver las reacciones de la niña mayor.

Otros memes también fueron muy popular como por ejemplo los relacionados con el cantante Julio Iglesias en el mes de julio y el de ”Jerry”, el ratón de la popular serie animada “Tom y Jerry”, llorando y por supuesto, el del hombre que trata de alcanzar sus metas, pero se ve truncado por algo que lo empuja hacia atrás.