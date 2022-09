Jimena Barón enamoró a todos con su perreo de espaldas a la cámara y en pijama

Una de las figuras más picantes de la farándula argentina es sin dudas Jimena Barón. La cantante no tiene filtro para decir lo que piensa y mostrarse tal cual es tanto a través de su música como de sus redes sociales.

Y este fin de semana lo hizo de nuevo. Luego de comenzar el día con unas fotos en ropa interior mientras tomaba mate en la intimidad de su casa, la Cobra fue por más y grabó un cautivante video.

El día que Jimena Barón encendió Instagram con una microbikini animal print. Foto: Instagram

Desinhibida y sin ningún tipo de verguenza, Jimena Barón se tomó un recreo de las tareas del hogar para bailar muy sensual en el sillón. Pero además aprovechó para subir el clip a su Instagram y despertó varios suspiros con sus movimientos al ritmo de “Calm Down” de Rema ft Selena Gomez.

La ex de Daniel Osvaldo se dejó ver en pijama junto al infaltable equipo de mate mientras perreó sin parar de espaldas a la cámara. “Buenas vibras de mañana”, expresó en la descripción del post para contagiar de su buena energía a sus más de 5.9 millones de seguidores.

En cuestión de horas la artista recibió más de 84 mil “me gusta” y cientos de reproducciones. Así mismo las notificaciones no pararon de llegar gracias a la decenas de miles de comentarios como: “Tenes que hacer un video explicando como perrear así como vos”, “Sos mi idola te juro. Una mina más real que vos no encontré aún” y “Jime, tenes que enseñar en una historia como mover bien el ogt, es un mandato terrenal. Quiero que me salga igual”.

Pese a los inumerables pedidos, Jimena Barón todavía no hizo un video tutorial para imitar sus movimientos. Pero si confirmó que muy pronto estará disponible su próximo disco.

Jimena Barón habló del proceso de su próximo disco

Después de tres años de la presentación de “La Cobra”, la artista se tomó su tiempo para preparar, grabar y tener listo su siguiente sencillo. Es así que después de muchos meses de trabajo, la intérprete de La Tonta presentará nuevos temas.

Jimena Barón

“Estoy haciendo un disco hace más de dos años. Ahora estamos en la recta final y ya con mucha ansiedad, felicidad, nervios, todo lo que pasa cuando falta poco. Nunca me tomé este tiempo para hacer un álbum y todo es espectacular”, dijo semanas atrás en una publicación en redes.