Jimena Barón contó su mayor miedo: “No lo superé en terapia aún”

Influencer full time, Jimena Barón es una de las figuras de la farándula argentina más activa en sus redes sociales. A través de su perfil de Instagram con más de 5.9 millones de seguidores logró formar una comunidad que espera cada uno de sus nuevos posteos.

Desde importantes anuncios, promoción de productos, recetas y gran parte de su vida cotidiana es lo que comparte la cantante en forma pública desde la cámara de su celular. Con un estilo descontracturado, La Cobra juega con su contenido que va desde canjes hasta fotos y videos muy sensuales.

Contó todo lo que la hace feliz Foto: Instagram/Jmena

Pero esta vez sorprendió con una confesión muy especial al revelar uno de sus mayores miedos. El domingo por la noche grabó una serie de historias donde contó cuánto le teme a la oscuridad.

Según detalló, todas las noches Jimena Barón tiene que dormir con una luz prendida en su habitación, sino se le deficulta conciliar el sueño. “Yo leo antes de dormir, eso me da mucho sueño”, empezó al enumerar sus prácticas antes de acostarse en la cama.

Mostró su look de noche total black Foto: Instagram/Jmena

Y en ese momento soltó: “Dejo una luz prendida porque me da miedo la oscuridad. ¡Ah! Si no lo sabían, ahora lo saben ¿cuántos años tengo? 35″, y escribió sobre el video: “No lo resolví en terapia aún”.

Jimena Barón explicó su temor a la oscuridad

Luego de su confesión, la artista empezó a recibir cientos de consultas de los usuarios es por eso que decidió explicar sus miedos. En ese sentido aclaró que no le da miedo la oscuridad, sino lo que se imagina en la oscuridad.

“Es esotérico, nunca algo tangible, son cosas que no tocan la puerta, no hace ruido... No quiero ni nombrar lo que me da miedo. Pero entonces, me despierto hay algo de luz controlo: duende, fantasma, extraterrestre ¿hay algo? no, perfecto, sigo durmiendo”.

Pero advirtió: “Si yo flasheo todo ese universo y encima no veo un chot* me vuelvo loca”. Entonces dijo que las veces que habló de su miedo, las personas les contaron sus propias experiencias de suecesos paranormales y le provocó un temor peor: “Chicos no hay chance, voy a dormir con la luz prendida siempre”, cerró honesta.