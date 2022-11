Jesica Cirio posó en lencería para sus seguidores y reveló el tatuaje de su cintura

Jesica Cirio suele compartir contenido con frecuencia en la red social de la camarita en la que reúne 3.4 millones de seguidores. Allí publicita tanto marcas de ropa, lencería o trajes de baño como de calzado, y aunque en esta ocasión también apostó al usual exhibicionismo, la intención fue distinta.

El colorido de Jesica Cirio que sorprendió. Foto: instagram

En la descripción del posteo, la modelo relató: “A través del tiempo aprendí que la nutrición y el bienestar es una parte clave de mi vida. Definitivamente estoy viviendo un momento increíble!”, acompañado de un emoji sonriente, y continuó: “Feliz con lo que soy, orgullosa de todo el trabajo personal y profesional que vengo transitando, del cual no tengo dudas que es fruto del trabajo y perseverancia”.

Jesica Cirio conquistó al posar en lencería. Foto: Instagram.

Y esa alegría fue reflejada en las fotografías con las que acompañó el escrito, en las cuales se mostró con una pose sensual y relajada mientras lucía un conjunto de lencería negro de dos piezas y detalles blancos delineando los bordes.

No obstante, una particularidad que llamó la atención fue el tatuaje que reveló en la primera foto al bajar solo un poco el elástico de su prenda inferior. Con el escrito “if you believe it, is possible” (que en español significa “si lo crees, es posible”) ubicado sobre su cadera, Jesica complementó el mensaje que dejó sobre la leyenda de la publicación, al cual cerró con: “Trato de compartirles acá todo lo que pueda incentivarlos para animarse a ir detrás de lo que uno ama!”, y lo acompañó con un corazón.

Jesica Cirio presentó su tatuaje motivacional. Foto: Instagram.

Cómo reaccionaron los usuarios al mensaje de Jesica Cirio

En cuestión de horas, sus fanáticos dejaron 71 mil corazones rojos en la publicación y llenaron de elogios el sector de comentarios: “Eso necesito, motivación”, “Sos re linda, Jesica”, “Siempre tan diosa” y “El tiempo pasa y cada vez estás más hermosa. Y no solo belleza externa, belleza interior, se nota el trabajo en ti misma en tu interior. Que es lo que hace a una mujer brillar”, entre tantos otros.

Jesica Cirio encendió la temperatura en Instagram. Foto: Instagram.

Y esos halagos fueron de la mano con la lectura activa de Jesica que no solo dio “me gusta” a los mensajes que recibía , sino que también los respondió.