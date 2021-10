Bikini estampada de flores con fondo blanco, una foto de espaldas con lentes de sol y otra en rodillas con un gorro verde y sobre una lona, bastaron para que Jesica Cirio (36) se llevara toda la atención en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con tres millones de seguidores.

Jesica Cirio vuelve a la moda de usar la ropa interior a la vista de todos

“Ya estoy lista para que arranque el verano” escribió en la descripción de las dos imágenes junto a dos emojis, uno de un sol y otro del mar para promocionar la marca de lencería de la que la conductora de Telefe es modelo.

La modelo promociona una reconocida marca de lencería y bikinis. (Instagram/@jesicacirio)

“Qué diosa en cualquier lugar del mundo”, “Sos una bomba para el verano”, Bellísima Jess, te quedan perfectas las bikinis genia”, “Las nubes hermosas y vos que no te quedas atrás” y “Tu cuerpo y abdominales fuertes. Muy lindísima”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

La conductora de "La Peña de Morfi" deslumbra con su esbelta figura. (Instagram/@jesicacirio)

Qué dijo su padre en las últimas horas

En una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Horacio dio su testimonio con respecto a la relación que tiene con su hija con quien no tiene contacto hace diez años, ni tampoco conoce a su nieta Chloé (3), fruto de la relación de Cirio con Martín Insaurralde.

Jesica Cirio y su padre, Horacio. Web.

“A veces lo pienso y digo pero, ¿si ellos no me quieren ni ver, los voy a obligar a algo por ley? Por ahí cuando crezca un poquito más, ella misma va a preguntar: ‘¿Qué pasó con mi abuelo?’ Y no sé que le van a decir. No soy una mala persona, para nada”.

Según él, “no hizo más nada que salir en los medios” y agregó: “No se si para ella fue un bochorno o no, pero tan grave no fue. Ya van casi diez años que dejó de hablarme y no es fácil”.