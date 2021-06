El frío comienza a hacer notar, pero hay quienes lo saben disfrutar y no lo sufren tanto. Ese parece ser el caso de Jesica Cirio que, si bien está optando por cancherísimos conjuntos de jogging, no deja de lado las tendencias.

//Mirá también: Jesica Cirio bailó en colaless y con tacos altos: se robó todos los aplausos

Así, este viernes sorprendió a los fans con unas stories en las que se la ve disfrutando a full con un outfit que se llevó todas las miradas. En esta oportunidad, eligió una combinación súper cómoda de joggineta y top haciendo juego, de color verde militar.

Jesica Cirio (Foto: Instagram) Foto: Instagram @/jesicacirio

Pero si de moda se trata, nadie como Cirio para cuidar cada detalle. Así, una vez más, lució de manera muy canchera su “tanga a la vista”, una tendencia que cada vez adquiere mayor popularidad, y que, como no podía ser de otra manera, también combinaba con el resto del atuendo.

Jesica Cirio (Foto: Instagram) Instagram | Instagram

Con esta vestimenta, la rubia se animó a un baile especial frente al espejo, al ritmo de “3 de la mañana”, y no dudó en etiquetar a los intérpretes de la canción: Sebastián Yatra, Mau y Ricky, y Mora.

//Mirá también: Jésica Cirio posó con un conjunto de ropa interior y mostró sus tatuajes

Pero como no todo es sensualidad, hubo un detalle que no pasó inadvertido: unas pantuflas color salmón que no le impidieron mostrar sus cualidades de bailarina. Porque en casa, y sobre todo en invierno, antes que nada está la comodidad.