Si hay alguien que sabe cómo conquistar las redes es Heidi Klum. La modelo es una conocedora de moda y últimas tendencias, lo que siempre la hace destacar. Sin embargo, fue un video sin traje de baño en la pileta el que sorprendió a sus fans.

Es que el video de donde Heidi Klum se animó a nadar sin traje de baño se convirtió en todo un éxito en Instagram, con más de un millón de reproducciones.

En las imágenes, vemos como la modelo presume su nuevo collar, en tonos dorados, el cual va a juego con sus anteojos de sol y dos grandes aros en sus orejas.

Heidi Klum (Foto: Getty Images)

Además, por si fuera poco, Heidi Klum lució su belleza con un maquillaje donde resaltaron sus labios en color rojo gracias al atardecer que tenía de fondo.

Heidi Klum no será parte de “Sex and the City”

En los últimos días, Heidi Klum también revolucionó las redes aunque con un impacto muy distinto: levantó polémica entre los fans de “Sex and the City” al dar a entender que sería parte de la nueva temporada, lo que resultó no ser verdad.

“¿Cómo se dice Samantha en alemán? Ha sido muy difícil mantener oculta esta sorpresa, pero finalmente puede contarles que me estaré sumando a la nueva temporada de Sex and the city”, había publicado la modelo en sus redes.

La foto con la que Heidi Klum bromeó que sería parte de "Sex and the City". Instagram/heidi

Sin embargo, se trató de una broma que hizo Heidi Klum como parte del April’s Fools Day, el día de los inocentes en Norteamérica y partes de Europa.

Lo cierto es que Kim Katrall, la actriz de Samantha en la legendaria ficción, no regresará al proyecto pero Klum no será quien la reemplace: el personaje simplemente no aparecerá en los nuevos episodios.