A los 51 años, Heidi Klum publicó un video con su figura en primer plano: “Hot”

Heidi Klum derrocha sensualidad a cada instante. Modelo, presentadora, actriz y productora de TV. Triunfa en cada ámbito en el cual emprende. Saltó a la fama por haber sido uno de los Ángeles de Victoria’s Secret. Sin lugar a dudas, marca tendencia y es una referente fashionista. Brinda cátedra de estilo y las novedades del mundo de la moda no se le escapan.

Tiene millones de seguidores que día a día esperan ver una nueva imagen o video de ella. No conoce de límites a la hora de combinar diferentes estilos y lucir su increíble figura. Elegante y sensual, sus looks causan sensación. Sabe a la perfección como elegir las mejores prendas para brillar.

Las tendencias son su especialidad y tiene un estilo a la vanguardia. Enamora con cada outfit que luce y no conoce de límites en la creación de looks mega trendys. Siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda y no conoce de límites.

Klum subió la temperatura en Instagram posando con un vestido en color rosa Barbie infartante. Mostró mucha piel y un escote muy pronunciado, fue el protagonista del osado video. Sus fans alucinaron y los likes no se hicieron esperar.

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos, resaltando su profunda mirada. Para los labios apostó por un tono rosado y brillo.

La publicación revolucionó a sus fans y los halagos se hicieron presentes. Sin lugar a dudas, Klum es un verdadero icono fashionista y deslumbra con cada aparición pública que realiza.

Heidi Klum dejó sin palabras a sus fans con un impactante vestido mega escotado

La modelo y actriz conquista corazones con cada imagen que comparte en Instagram. Su estilo audaz y avasallante, enamora miradas y jamás pasa desapercibida. Sabe como robar la mirada y los aplausos de sus seguidores.

Heidi Klum dio cátedra de estilo modelando con un vestido en color rosa Barbie alucinante. Un escote mega pronunciado en primer plano fue la estrella del outfit. La publicación obtuvo miles de likes y sus fans alucinaron con el look.