Heidi Klum despliega sensualidad a cada paso que da. La modelo, presentadora, actriz y productora de TV triunfa en cada ámbito en el cual emprende. Si bien saltó a la fama por haber sido uno de los Ángeles de Victoria’s Secret sin lugar a dudas, supo hacerse un lugar de privilegio en el espectáculo internacional.

Heidi Klum

Por su parte, Sofía Vegara es una gran actriz reconocida a nivel mundial. Con su papel en la exitosa serie Modern Family saltó a la fama y se convirtió en una de las artistas más importantes. Ambas celebridades tienen millones de seguidores en Instagram y son grandes amigas.

Sofía Vergara posó en bikini y subió las temperaturas.

Heidi Klum y Sofía Vergara no conocen de límites a la hora de combinar diferentes estilos y lucir sus increíbles figuras. La modelo tiene un look elegante y sensual, mientras que la actriz arriesga e innova con cada outfit.

¡Dos bombas! Sofía Vegara y Heidi Klum posaron juntas y se robaron todas las miradas

Recientemente, Sofía Vergara y Heidi Klum posaron juntas y cautivaron a sus seguidores con sus llamativos looks. Ambas celebridades son parte del jurado de America’s Got Talent y sus apareciones en público no pasan desapercibidas.

Sofía Vergara y Heidi Klum aprovecharon el tiempo durante las grabaciones del programa de talentos para grabarse y fotografiarse junto a sus compañeros. Las dos presumieron sus impecables figuras y conquistaron a sus seguidores.

La jugada foto “retro” de Sofía Vergara como modelo

Además de demostrar que tiene una habilidad y talento indiscutible para la actuación, Sofía Vergara es una gran modelo. Desde su juventud y hasta sus actuales 51 años, Vergara deslumbra con su figura y cada uno de sus looks. Sin embargo, en los 90s era una de las figuras más codiciadas del cine.

La impresionante foto retro de Sofía Vergara de espaldas a la cámara y con ropa interior diminuta.

La mexicana publicó una imagen suya donde se la ve parada en el mar y posando de espaldas a la cámara. Sin embargo, lo que levantó temperatura entre sus seguidores es que estaba haciendo topless y sólo llevaba puesta una tanga diminuta con un detalle de flores. Además, utilizó un collar de perlas sobre la espalda que le dio un toque especial. La imagen consiguió miles de likes y sus fanáticos enloquecieron en los comentarios.