Hace casi tres meses que Flor Peña se creó su perfil en “Divas Play”, una de las plataformas para adultos del momento. Es por esto que la actriz aprovecha su cuenta de Instagram para promocionar su contenido.

Flor Peña lució una bikini naraja que rompió corazones.

En esta ocasión, la conductora de “Flor de Equipo” (Telefe), compartió una imagen desde el borde de la pileta posando de espaldas con una mini remera blanca y la parte de abajo de su bikini.

Flor Peña desde el borde de la pileta. Foto: Instagram/@flor_d_p

“Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Nos vemos en @divasplayok”, escribió en el pie de la publicación que tiene más de cien mil likes y decenas de comentarios de sus admiradores.

“Pero qué mujeronnnn, podrán?”, “Para un cuadro”, “Sos hermosa y bella mujer”, “Sin palabras”, fueron solo algunos.

Qué dijo Thelma Fardín sobre los dichos de Flor Peña tras la violación grupal a la mujer en Palermo

Thelma Fardín estuvo invitada en el programa “Right Now” (C5N) y se refirió a la violación grupal que sufrió la mujer en Palermo el martes pasado.

Thelma Fardín. (Archivo/Télam)

Ante el ida y vuelta de la actriz y Julieta Camaño, la conductora del ciclo, esta le consultó sobre la discusión que tuvieron Flor Peña y Nancy Pazos, en el que la periodista expresó que todos los hombres machistas son violadores, y la rubia la contradijo diciendo que eran “enfermos”.

Por su parte, Thelma indicó: “Las víctimas siempre somos las que ponemos la cara, pero lo que nos pareció importante fue mostrar que tienen cara, tienen nombre y apellido. Y que son enfermos, no se contagian, no es que alejándonos podemos salvarnos, no funciona de esa manera. Son hijos sanísimos de este sistema que los pone en ese lugar y nos pone a nosotros en el lugar de víctimas”.