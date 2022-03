Florencia Peña comparte a diario a través de sus redes sociales fotos que son una bomba. La actriz y conductora de televisión no le tiene miedo a la censura y publicación tras publicación no para de conquistar a sus seguidores. A continuación te compartimos uno de sus últimos looks.

Florencia Peña.

El look bomba de Florencia Peña

El día miércoles por la noche, Flor compartió a través de su cuenta de Instagram una foto en blanco y negro luciendo una microbikini con volados que deja ver en detalle sus tatuajes. Con el pelo recogido, su pose de espaldas a la cámara y envuelta de la luz que entra por el cortinado de color blanco, la foto crea un clima súper sensual que está para el desmayo.

Flor Peña lució una microbikini en una foto en blanco y negro. Foto: Instagram/Flor Peña

Infartante, día a día Flor Peña comparte en sus redes sociales fotos que juegan con las políticas de seguridad de Instagram. La actriz y conductora de televisión parece no tenerle miedo a la censura e, incluso, la desafía en los comentarios que realiza en las mismas invitando a sus seguidores a que la sigan en su cuenta de contenido para adultos.

“Que no se corte. La seguimos en @divasplayok 🤭🎥❤️‍🔥 Link en mi bio bebéeee 💋” comentaba más que desafiante y explosiva la actriz, quien junto a diferentes famosas e influencer argentinas comenzaron a producir contenido de alto voltaje, entre quienes se encuentran Silvina Escudero, Adabel Guerrero y Silvina Luna con quien Flor protagonizó una serie de fotos y un videos a puro fuego.

Flor Peña y Silvina Luna para sus cuentas de contenido para adultos.

Las fotos con Silvina Luna fueron publicadas el pasado San Valentín donde ambas invitan a sus seguidores a celebrar junto a ellas en la mencionada página, “te queremos invitar a festejar con nosotras 🤭 para que vos también te enamores de @divasplayok 🔥 Te lo vas a perder bebé?” comentaban súper explosivas y desafiantes.

La publicación fue realmente un furor, alcanzando más de 125 mil likes y miles de comentarios, de tal forma que Flor decidió continuar con el éxito compartiendo más de este tipo de contenido.