A los 46 años, Florencia Peña muestra que la edad es solo un número. En esta oportunidad, la conductora de “Flor de equipo” enloqueció a sus seguidores en las redes sociales al posar de perfil con un conjunto de lencería con transparencias de color negro y el pelo suelto.

La actriz es muy activa en su cuenta de Instagram, en la que posee 5,2 millones de seguidores. En este caso con su publicación en solo cinco horas logró más de 70 mil “me gusta” por parte de los followers, quienes a diario le demuestran su cariño.

Flor Peña lució lencería transparente con una pose al borde de la censura Instagram

Cabe recordar que la rubia, quien es conductora de “Flor de equipo” en Telefé, hace un tiempo encaró el desafío de lanzar su propia marca de indumentaria llamada “F de Flor” en la que puntualiza que “no es una marca, es una actitud”.

En su página, Flor explica que se trata de “un espacio donde me siento libre para contarles acerca de mi mundo, lo que me inspira: las prendas que me gustan, los aromas, los colores y todo aquello que me hace bien”.

Flor Peña protagonizó una hilarante producción en su pileta (Foto: Instagram/ @flor_de_p)

“Ingresar a F es una experiencia real. Es la visión de una MUJER, que vive intensamente, que disfruta la vida, que entiende el humor como una manera de reconvertir el dolor, pero también como una manera de relacionarse. Inspiradora y libre”, describe.