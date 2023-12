Flor Peña deslumbró con un vestido negro al cuerpo y con mucho escote

Florencia Peña siempre se mantiene al día en sus redes sociales. La actriz, que ahora brilla como jurado de Got Talent Argentina, volvió a cautivar las redes sociales con su última publicación en Instagram. En esta ocasión, la estrella de la TV compartió una serie de fotografías en las que luce un deslumbrante vestido negro.

“El finde metí viajecito a Rosario”, escribió la actriz en el epígrafe de la publicación en la que se la puede ver posando con un impactante vestido negro de gala. El vestido en cuestión, totalmente strapless, marcó a la perfección la figura de la actriz. En un negro billante y hasta el piso, un tajo pronunciado dejó ver las piernas de la actriz y sus muchos tatuajes.

Flor Peña deslumbró con un look total black con mucho escote Foto: Instagram

Para completar el look la actriz eligió unas sandalias de taco alto también en negro, una mini cartera y accesorios en plata y con mucho brillo. El pelo lo llevó suelto con sus ondas características y el flequillo pronunciado.

El outfit generó todo tipo de elogios por parte de los seguidores de Flor, quienes no escatimaron los likes y comentarios en el posteo de la actriz.

Flor Peña deslumbró con un vestido negro con transparencias y mucho brillo

No es la primera vez que la actriz encandila con su look para ser parte del jurado del programa. Reicentemente conquistó a la audiencia con un look total black que dio que hablar.

Florencia Peña logró el equilibrio perfecto entre ser sensual y elegante con un vestido negro Foto: Instagram

El vestido negro, cuidadosamente seleccionado para la ocasión, combina la tendencia de brillos con transparencias, creando un look que equilibra la sensualidad con la elegancia. El outfit generó todo tipo de elogios por parte de los seguidores de la actriz, quienes no escatimaron los likes y comentarios en el posteo de la actriz.