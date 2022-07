Flor Peña es una de las conductoras más polémicas del momento. Hace algunas semanas Instagram había decidido censurar su cuenta por el contenido que la actriz venía publicando allí. A pesar de eso, Flor no paró ni un segundo y tras recuperar su cuenta siguió compartiendo con sus 6 millones de seguidores las fotos más atrevidas y los mejores outfits de su programa.

Revolucionó las redes Foto: Instagram/flor_de_p

En esta ocasión se motró al ritmo de “Auchi fest” de DJ Krass y Oriana Junco mientras lucía un blazer rosado y unas bucaneras negras. Modelando desde el piso donde graba La Put@ Ama se llevó más de 5 mil me gustas. “No, la cola no”, fue la frase que eligió para acompañar el posteo.

Por qué Fantino se pusó en contra de Flor Peña

La conductora viene ganando enemigos y amigos rápidamente. Mientras muchos la defienden, otros la atacan y critican. En este caso fue Fantino el que se sumó al cruce con la modelo. Él conduce Animales Sueltos en la pantalla de América. Desde que Flor firmó contrato con el canal los malestares no cesaron.

Volvió al teatro Foto: Instagram/flor_de_p

Tanto le programa que conduce él, como La Put@ Ama tienen puntos de raiting muy bajos. La critica que Fantino le hace es que no logra instalar comercialmente su ciclo, debido a que nadie quiere quedar pegado a su contenido tan irreverente. Pero además le ofende que la conductora cobre más que él.