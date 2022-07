Flor Peña viene siendo tema de conversación en diferentes revistas y programas debido a los bajos números que viene marcando su programa emitido por Canal América, LPA. Recientemente acaba de estrenar su obra Network y grabó una serie de historias para Instagram super entretenidas. En ellas se puede ver a alguien entrar a su camarín.

Florencia Peña enloqueció a sus fans con un vestido engomado rosa. Foto: Instagram/@flor

En uno de los videos se la puede ver prendiendo un incienso y “bromeando” con fumárselo. La historia siguiente se trata de ella bailando como desaforada cual si fuera parte de un ritual. “Le pegó”, dice la leyenda del video.

Qué dijo Yanina Latorre sobre los dichos de Flor Peña por la crisis que atraviesa el país

En una entrevista que le brindó a María Laura Santillán para Infobae, Florencia Peña no pudo evitar hablar de la situación socio-económica que esta atravesando el país. Mencionó allí que la crisis que hay es una más: “Y bueno, nada que no hayamos pasado los argentinos. Los que vivimos en este suelo tenemos una práctica de resiliencia y paciencia, y casi como vivir a pesar de...”. y agregó ““Para mí es una más, sí, para mí es una más porque me parece que hemos salido de muchas grandes, graves”.

Flor Peña conquistó con un vestido de jean al cuerpo y cierre de las caderas al escote. Foto: Flor Peña

Sus dichos desataron mucha bronca en las redes sociales y en los programas de televisión. Yanina Latorre fue una de las famosas panelistas que le salió a contestar. “Me enerva el nivel de cinismo y justificación...” comenzó planteando en Twitter. “No lo puedo creer. Mira que Flor Peña es una mina criteriosa. Pero esto que hace no le suma”, afirmó.