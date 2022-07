Flor Peña sabe cómo mantener la atención de sus seguidores. La actriz y conductora no solo comparte en su cuenta de Instagram sus mejores producciones, sino que también aprovecha para mostrarle a sus fanáticos detalles de su vida diaria y todo su humor.

Sin embargo, en esta ocasión, Flor aprovechó el frío para levantar un poco la temperatura y de paso promocionar su cuenta de contenido para adultos. Para ello posó con ropa interior diminuta animal print y de espaldas: “Corchito erótico”, escribió en el epígrafe de la publicación.

Flor Peña posó de epaldas y con ropa interior diminuta Foto: Instagram

Es a través de Divas Play donde la conductora de “La Put* Ama” sube imágenes y videos sin ningún tipo de censura. Pero para poder acceder a ellos hay que abonar una suscripción mensual de 15 dólares. De todas formas encuentra la forma de compartir parte de sus producciones en su perfil público de Instagram.

Flor Peña reveló que se arrepiente de su decisión de reducir sus lolas a los 18 años

La actriz, reconocida en la farándula argentina desde su juventud, habló de su decisión de reducir sus lolas cuando tenía 18 años y confesó que está arrepentida. Lo cierto es que de adolescente tenía un gran busto y cuando comenzó su carrera como actriz la apodaron “la pechocha”, que “era una mezcla de preciosa con pechos”, recordó en una reciente entrevista radial con “Perros de la Calle”.

“Yo me saqué. Quizás con la cabeza de hoy me las hubiera dejado. Pero en ese momento, no me las podía bancar. No las podía sostener”, contó y reflexionó: “Ahora con el diario del lunes, digo ‘qué pelotuda’”.