Hace unas semanas atrás, Flor de la V reveló durante el programa “A la tarde” que debía ser operada debido a una complicación en su salud. Esta charla se dio en medio de una conversación sobre la importancia de los controles médicos a tiempo.

“El otro día fui al Hospital Alemán y me hice una mamografía que por la pandemia no me hacía desde hacía mucho tiempo. Entonces me enteré que tengo fisuradas las dos prótesis. Eso es peligrosísimo y por eso me tengo que operar ahora dentro de poquito y cambiarlas”, explicó la actriz.

Luego llegó el momento de su cirugía y tas superarla, Flor de la V quiso enviar un mensaje a sus seguidores en Instagram junto a un par de fotos.

“Todavía estamos transitando el mes de la concientización del cáncer de mama, una iniciativa que busca que recordemos hacernos los estudios de imagen necesarios para el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Para quienes tenemos prótesis mamarias, además, estos exámenes resultan esenciales, ya que cada tanto es necesario corroborar que todo esté bien y no haya rupturas”, señaló.

Flor de la V tuvo que ser operada por una fisura en su prótesis mamario.

Asimismo, la actriz habló sobre su caso: “De hecho, como ya les había contado, gracias a una mamografía realizada hace unas semanas, los médicos encontraron fisuras en mis prótesis y me comunicaron que debía someterme a una nueva intervención quirúrgica”.

Luego agregó: “La noticia me quitó el sueño durante mucho tiempo. Ese día llegó finalmente y la operación sucedió exitosamente”.