Flor de la V estuvo presente en “Los Mammones”, el ciclo televisivo de Jey Mammon, donde recordó su paso por “Los Roldán”, donde dio vida al personaje de Laisa.

Sin embargo, a pesar de su éxito en la tira de 2004, Flor de la V aseguró que no la pasó bien durante aquella época.

“Me pasó de todo ese año. Mucha campaña, fue muy difícil. No lo disfruté. No disfruté ese año. La pasé mal porque no estaba acostumbrada a la exposición”, recordó la actriz.

Flor se sinceró sobre sus sentimientos en aquellos años y lo que vivió, tanto lo bueno como lo malo. “Me pasaban cosas divinas con el público, pero mi imagen generaba muchas cosas. Estaba en el ojo de la tormenta. Se debatía mi sexualidad, mis genitales. Fue difícil convivir con eso”.

El regalo que le ofrecieron a Flor de la V

Durante sus anécdotas y recuerdos, Flor de la V contó uno de los regalos que Coca Sarli le ofreció durante su época más difícil.

Es que por aquellos años, Florencia utilizaba como apellido “de la Vega”. Sin embargo, una mujer no quería que utilizara su apellido.

“Yo estaba haciendo la temporada con ella en Carlos Paz y me acuerdo que sucedió esto donde esta persona había mandado cartas de documentos a los canales en donde no me podían nombrar”, explicó.

Fue ahí donde recordó el momento en que Coca Sarli le ofreció un tierno regalo: “Me acuerdo que taparon mi nombre de la marquesina y la Coca, amorosa que la amo que tuve el placer de compartir muchas noches con ella, me acuerdo que me dijo: ‘Florencia yo te doy mi apellido’”.