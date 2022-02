Flavia Palmiero cautivo a sus seguidores de Instagram luciendo un body animal print que está para el desmayo! en la publicación dejó a miles suspirando de amor y ansiosos por ver nuevos looks de la actriz.

El animal print, el look que es sello personal de Flavia Palmiero

El animal print es un clásico que nunca pasa de moda y Flavia sabe como vestirlo ya que, con su cabello suelto y al natural junto a unas gafas de sol y unas delicadas cadenas en su cuello, la actriz logró un look de diva.

Flavia Palmiero y su look animal print. Foto: https://www.instagram.com/flapalmiero/

La publicación tiene miles de likes y comentarios, y es que los looks animal print de Flavia parecieran ser un clásico en su cuenta de Instagram, a continuación les compartimos alguno de ellos.

No hay duda, Flavia sabe vestir el animal print y no se nos ocurre nadie que lo haga de mejor forma. La originalidad que logra entre look y look es impresionante, es todo un sello personal de la actriz.

Y es que no solo viste este estilo con elegancia sino que, sabe combinarlo de múltiples maneras eligiendo en cada uno de los outfits elementos accesorios que logran una armonía.

Será acaso el inicio de una tendencia entre las famosas e influencers argentinas? por lo pronto, no se nos ocurre una mejor modelo para llevarlo que Flavia.