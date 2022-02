Flavia Palmiero tiene acostumbrados a sus seguidores a sus mejores producciones. La modelo suele lucir en sus redes sus mejores outfits y las bikinis son siempre protagonistas en el repertorio.

En esta ocasión, la rubia apostó por una bikini metalizada en color plateado y la lució justo al borde del mar. “Subite a la ola”, escribió en el epígrafe de la publicación que en pocas horas acumuló más de 4 mil likes.

Flavia Palmiero disfruta de la playa con una bikini metalizada: "Subite a la ola" Foto: Instagram

La modelo aprovecha cada nueva oportunidad de encontrarse con la arena y el mar para promocionar su línea de trajes de baño. En medio de una agenda cargada, la ex MasterChef descansa en las playas donde es la modelo de su emprendimiento.

Flavia Palmiero disfruta del sol y la playa en Miami.

Flavia Palmiero reveló cómo conoció a su pareja

La diseñadora de 55 años reveló cómo comenzó su relación con Luis Scalella después de nueve años juntos. Según contó los presentó una reconocida figura de la farándula argentina en el 2012, pero él venía intentando conquistarla desde hacía tiempo.

“Fue en la casa de Flor de la V. Ella me invitó a su casa cuando sus hijos cumplieron un año y allí lo conocí a Luis. Tenemos muchos amigos en común asi que él se me acercó a hablar, charlamos un rato y, cuando estaba por irme, me dijo: ‘Espero que esta vez respondas mi mensaje y aceptes salir a comer”’, recordó.

En ese sentido confesó cuál fue su reacción ante la propuesta del productor: “¡Obvio que no iba a aceptar una cita con alguien que no conocía! Me llegaba un mensaje con una propuesta desde un número que no tenía agendado. Pero bueno, luego de que charlamos en la casa de Flor, la situación cambió. Me empezó a llamar y salimos”.