Fiebre Mundial: More Beltrán causó furor con su look desde la cancha alentando a la Argentina

More Beltrán se encuentra viviendo uno de los momentos más felices de su vida, habiendo cumplido el sueño de viajar al Mundial de Fútbol Qatar 2022.

Tal alegría no se explica solo por su pasión por el fútbol y el hecho de estar presente para alentar a la Selección Argentina, sino que, a ello se le suma el trabajar como periodista deportiva teniendo tan solo 23 años.

Desde Qatar y alentando a Argentina, Morena Beltrán cautivó con un corset y pantalón azul francia. Foto: Instagram/@morenabeltran

En su paso por la televisión analizando los principales partidos tanto nacionales como internacionales, More logró conquistar muchísimos admiradores que se ven expresados en su cuenta de Instagram.

Con una comunidad de más de 1.8 millones de seguidores, la periodista deportiva se configura, también, como influencer y, en esta oportunidad, compartió unas fotografías que conquistaron corazones.

More Beltrán causó furor con su look desde la cancha alentando a la Argentina. Foto: More Beltrán

Allí se puede ver a More tras la victoria de la Selección Argentina frente a Polonia, luciendo un mono color verde con lazo en la espalda.

Como accesorios More eligió una bandana auspiciada por una famosa marca de cervezas y una bufanda del conjunto dirigido por Scaloni.

“No me pidas que no vuelva a intentar. Locura total” comentó More en su publicación, con la que logró conquistar más de 232 K de corazones rojos en tan solo 15 hs.

¿Cómo se hizo famosa More Beltrán?

More Beltrán comenzó analizando partidos de fútbol a través de su cuenta de Twitter. Sus hilos virales la llevaron a ser conocida y tener fans.

Morena Beltrán tiene 1.7 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram/@morenabeltran

Fue tan solo cuestión de tiempo para que la joven de tan solo 23 años pasara a ser parte del famoso canal ESPN.