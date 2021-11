Fabián Cubero y Mica Viciconte estarían en la dulce espera, según señaló el periodista Lío Pecoraro. De ser así, este sería el primer hijo de la famosa pareja.

Los rumores trascendieron del programa El Run Run del Espectáculo, donde afirmaron que Viciconte estaría esperando un varón.

Mica Viciconte y Fabián Cubero estarían esperando un bebé. (Foto: Instagram)

TN aseguró que trató de recibir una respuesta por parte de la participante de “Masterchef Celebrity 3″ y el exfutbolista, pero prefirieron mantener el silencio.

Lío Pecoraro anunció el embarazo de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Sin embargo, Viciconte ya había contando en una entrevista que ella sí deseaba ser madre y que Cubero también lo tenía en sus planes.

“Lo hablamos desde el día que lo conocí. Porque cuando me entero que tiene tres nenas, era entendible si él no quería tener a futuro más hijos. Quedó como raro porque le pregunté ni bien lo conocí y fue como ‘uh, esta ya quiere un hijo’, es raro. Pero le dije que si arranco algo, mas allá de si puede funcionar o no, necesitaba saber si a futuro quería tener hijos o no porque sino no voy a perder el tiempo”, explicó la guardavidas.

Mica Viciconte podría confirmar su embarazo en “Masterchef Celebrity”

La modelo hará parte de la nueva temporada del reality de cocina más famoso de la televisión: “Masterchef Celebrity”.

Mica Viciconte realizó un inesperado anunció relacionado con su futuro laboral.

Viciconte confirmó los rumores sobre su participación con una foto en sus redes sociales firmando el contrato. Ahora, lo que se especula es que la pareja de Fabián Cubero espere a iniciar el próximo lunes 8 de noviembre para dar a conocer la feliz noticia.