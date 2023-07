Lejos del frío de Buenos Aires, Jesica Cirio se tomó sus vacaciones en el verano de Europa y se fue a Ibiza, España, para disfrutar de sus playas de arena blanca y atardeceres de ensueño. A través de sus redes sociales compartió algunas imágenes y despertó más de un suspiro.

Ya de nuevo en la Argentina, antes de retomar sus compromisos laborales y la conducción de “La Peña de Morfi” con Georgina Barbarossa, la presentadora subió a su perfil de Instagram un variado “photo dump” de lo que fueron sus días de relax en la paradisíaca isla y expresó: “Enamorada de las playas”.

En microbikini y con look total white: el photo dump de Jesica Cirio desde Ibiza Foto: Instagram/jesicacirio

En las fotografías y videos se la pudo ver con algunos de sus mejores outfits de la temporada estival, donde se destacó el uso a pleno de la microbikini y un conjunto total white para una de sus salidas nocturnas. Incluso contó también que tuvo la oportunidad de conocer al DJ David Guetta durante su estadía.

“Ibiza vibes. Dame pileta y calorcito siempre. Este look no puede más”, fueron algunas de las expresiones que la modelo eligió para describir sus postales que recibieron más de 25 mil “me gusta” de parte de sus 3.5 millones de seguidores.

Otro de sus atuendos que llamó la atención fue su traje a rayas blanco y negro que combinó con un sofisticado sombrero y gafas de sol. “Más Bomba imposible”, “Extremadamente hermosa”, “Te falta la foto con Bizarrap” y “Que Hermosa sos, cada día más hermosa”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

¿Quién es el nuevo novio de Jésica Cirio?

Después de su abrupta separación con Martín Insaurralde, nuevos rumores giran en torno a quién sería el nuevo novio de Jesica Cirio. Aún no fue confirmado por la conductora, pero hay versiones que indican que se encuentra en una relación.

“A mí me confirman que tienen un romance. Esto me lo confirman desde el entorno de él. Es la pareja de Jésica Cirio y Momo. Me confirman que Jésica Cirio y Momo están en una relación ya formal”, confirmó semanas atrás el periodista Juan Etchegoyen. Se trata de su compañero de streamer y reconocido en redes como Momo Geronimo Benavides.