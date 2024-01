En medio de la polémica, Sasha Ferro posó con un body cavado con transparencias.

Sasha Ferro es sin dudas una de las influencers que más crecimiento consiguió en el último tiempo. La modelo tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, donde comparte sus looks, técnicas de maquillaje, viajes y salidas con amigas. Además, en TikTok, la influencer también tiene una presencia muy importante, en donde publica bailes y nuevas experiencias.

Sin embargo, en los últimos días el foco estuvo puesto sobre ella y su pareja por un motivo distinto. Recientemente, salieron a la luz streamings de la modelo junto a su pareja, el influencer Octavio Appo, que dieron de qué hablar.

Sasha Ferro y Oky en el ojo de la tormenta. Foto: Instagram

En las imágenes, que se hicieron virales, se los puede ver a ambos en un stream cuando, de repente, violentamente él aleja al gato de ella de manera brusca.

Ante el maltrato hacia el animal, los seguidores de ambos recordaron que en otra oportunidad él también había maltratado a su novia en otro stream, en el que le grita y le reclama violentamente. “Bueno, cerrá el ort*, dejame hablar a mí”, le había dicho en aquella ocasión.

Sasha Ferro defendió a su novio de las acusaciones que recibió. Gentileza: Clarín.

Lo cierto es que, tras el escándalo, ella salió a respaldar a su pareja con un contundente descargo a través de sus historias: “Dejen de exagerar y de sacar de contexto todo. Todo esto pasó por la pelea de ayer. Si no, nada hubiera pasado. Sacan clips viejos para hacer mal. ¿Por qué no se preocuparon antes entonces? Es obvio lo que están armando. Solo que hay gente que no sabe el contexto”, expresó Sasha.

El explosivo look con el que Sasha Ferro dio por terminada la polémica

Después del escándalo y su descargo, Sasha decidió hacer oídos sordos a las críticas y continuó con su contenido habitual. La influencer decidió posar con un explosivo look y cautivó a sus fanáticos en Instagram.

Sasha Ferro cautivó con un body cavado con transparencias. Foto: Instagram

En las imágenes se la pudo ver con un body negro cavado transparente. Debajo llevó un corpiño de lencería también en color negro y una mini tableada para cerrar el look.