Magui Bravi volvió a sorprender a sus más de 1,4 millones de seguidores con una fotografía bien veraniega. Es que además de ser una gran bailarina, actriz y eximia jugadora del rosco de Pasapalabra, Bravi sabe brindar lo que el público de las redes celebra.

Magui Bravi Instagram

//Mirá también: Magui Bravi desafió al invierno con una foto en bikini

Así, este lunes le dio por la nostalgia de un buen viaje de vacaciones y compartió una imagen en la que se la ve en bikini colaless, de espaldas, con los brazos en alto y frente al bellísimo mar de Riviera Maya, en México. “Un lunes y mis ganas de estar en la playa. Arranqué así 2021 y así quisiera terminarlo”, escribió en el posteo.

Magui Bravi.

La bailarina y actriz vive un momento muy positivo, luego de haber participado en una película de terror llamada “El juego de las 100 velas”. No es la primera vez que Magui aparece en un film del género, en el que se la ve súper cómoda y dándolo todo, como en cada uno de los proyectos que encara.

Además, mediante redes sociales, mantiene un vínculo cercano con sus fans, haciéndolos partícipes de las más variadas encuestas y preguntas. “21 h ¿mate sí o no?”, inquirió este lunes, termo en mano.

Magui Bravi Instagram

//Mirá también: Magui Bravi posó en corset negro y deslumbró a sus seguidores

Por supuesto, en su feed y en sus stories no faltan looks y, como no podía ser de otra manera, un muestrario completísimo de coreografías. Recordemos que aunque hoy sea reconocida y haya sabido destacarse en diversos ámbitos, la esencia de Magui está relacionada con la danza.