Emilia Mernes es una de las cantantes del momento. La artista de 24 años suele compartir en las redes sociales algunos de los outfits que viste en sus presentaciones y sus fanáticos la llenan de elogios.

En esta oportunidad, la cantante posó con un body de transparencias y detalles en color plateado. Acompañó el look con el pelo suelto, un delicado maquillaje y dos pequeños brillos que suele lucir debajo de los ojos.

Como era de esperar, la publicación cosechó más de 700 mil “me gusta” y reacciones. La China Suárez fue una de las famosas que no dudó en dejarle emojis de fuego. Sin embargo, los seguidores de Emilia salieron al cruce y le contestaron a la actriz

“Te debe querer sacar a duki, no confíes”, “El duki no sabe jugar a la pelota”, “Cuidado reina @emiliamernes no le presentes al Duko”, “Ehhhh con el Duki no eh, no rompas los huevos”, fueron algunos de los comentarios en contra de la China Suárez.

Si bien ninguno de los dos confirmó el romance, Duki y Emilia se mostraron juntos en varias oportunidades y cada vez crece más el rumor de que estarían en pareja.