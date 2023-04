El look otoñal de Nicole Neumann que marcó tendencia en redes: Camisa larga sin nada abajo y botas texanas

A la hora de seguir las tendencias que surgen en el mundo de la moda, Nicole Neumann es una de las mejores; y es a través de su perfil de Instagram, en el que reúne casi 2 millones de seguidores, suele presentar conjuntos para salir a disfrutar del día y, también, para quedarse en casa que son trendy en redes y enamoran los usuarios.

Nicole Neumann dejó sin aliento a sus fanáticos. Foto: Instagram

En esta oportunidad, la modelo se sumó a una de las tendencias que recorren las redes sociales y compartió con sus fanáticos de qué se trata: “Sabes que es un #ootd?! Es el “outfit of the day”! (look del día)” introdujo, y seguido amplió: “Estrenando #ootd modo “otoño”! Desliza para ver cómo lo combiné! Amo esta temperatura!! (ni frío ni calor)”.

Y para ello, lució una larga camisa rayada en tono gris y blanco, siendo la única prenda que vestía. De esa forma, con sus piernas al descubierto, las botas texanas marrones que calzó se llevaron todo el protagonismo; y, en algunas fotografías, también sumó un tapado beige que combinaba a la perfección con su calzado.

Nicole Neumann enamoró con su "look del día". Foto: Instagram

Qué opinaron los usuarios sobre el look de Nicole Neumann

La modelo recibió 268 comentarios en su publicación, y en su gran mayoría, los halagos se destinan tanto a su belleza como a su vestuario: “Hermosa mujer!!”, “Que mujer divina, fina y elegante, wow! Muy delicada, bárbara”, “Amé esa camisa está mortal”, “Amé las botas”, “Nunca es otoño con su belleza”, fueron algunos de ellos.

El look de Nicole Neumann que se llevó todas las miradas. Foto: Instagram

Y a 20 horas de haber compartido las fotografías, la modelo alcanzó a juntar más de 7 mil corazones rojos.