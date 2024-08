Mónica Ayos es una de las actrices más destacadas en Argentina. Sus roles en proyectos como “Quinto Mandamiento”, “Amor en Custodia”, “Sos mi vida” y “Mujeres Asesinas 3″ la han acentuado en el rubro de la actuación.

Así está hoy Federico, el hijo de la actriz.

“Cada hogar que me abrigó, barrios testigos de vida, cada bondi, cada calle que me vio crecer... Bs As sos tan mía y eso es para siempre”, destacó la actriz a modo de reflexión.

Ahora bien, Mónica Ayos se ha enfocado últimamente en su familia y estilos. Esto último lo ha realzado en sus redes sociales, donde no duda en mostrarse con lujosos trajes de baños y estilos irreverentes.

Mónica Ayos y una microbikini animal print que es furor Foto: instagram.com/monicaayos

“Esta chica siempre igual. Parece de 25. ¡Hermosa”, “Esto es ser diosa! ¡Desde que te recuerdo y tengo 45 siempre potra!!!”,”Qué me vienen con Catherin Fulop, Pampita Ardohain, Nicole Neumann, Valeria Maza... ¡Mónica Ayos siempre fue un monumento de bronce a la mujer argentina!”, detallaron algunos seguidores sobre la belleza de la actriz.

Sus looks son los más vistos en sus redes sociales. Es por ello que Ayos no dudó en impresionar nuevamente a sus seguidores con un estilo casual.

El estilo adorable de Mónica Ayos que enamoró a sus seguidores

El look de Mónica Ayos fue presentado en su cuenta de Instagram. Ahí, junto con algunas fotos de sus hijos, se presentó con un body floral blanco, unos shorts azul celeste de marca Levis y una chaqueta de jeans. Esta última causó sensaciones, dado que tenía algunas frases y una imponente frase: “I´m a Leyend (Soy una leyenda)”.

El look floral y angelical de Mónica Ayos que dio de qué hablar a sus fanáticos Foto: @monicaayos

Las publicaciones de Mónica Ayos contó con más de 2.000 me gustas. Ahí, diferentes usuarios presentaron sus opiniones del look.

“Sos nuestra… sos argentina!”, “Pondré mis palabras en estas imágenes: Que Dios te proteja siempre y para siempre, y que Dios siempre te haga eternamente feliz a cada uno de ustedes y tengas éxitos continuos. Los Quiero a cada uno de ustedes. Siempre, “Mónica, te amo, dios mío, qué mujer”, destacaron algunos de sus fanáticos.