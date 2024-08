El explosivo video de Jesica Cirio para mostrar la ropa interior que será tendencia en el verano

Jesica Cirio no conoce de límites a la hora de combinar estilos. Causa sensación con cada uno de sus looks osados que comparte en Instagram. Los looks en donde posa con muy poca ropa en Instagram causan sensación. No conoce de límites y desprende sensualidad a cada paso que da.

Jesica Cirio Foto: instagram

Tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram. Allí publica diferentes momentos de sus días. Muestra outfits muy sensuales, marcando tendencia. Combina a la perfección diferentes estilos y siempre muestra looks muy osados. Ninguna tendencia se le escapa y en esta ocasión posó con un conjunto de ropa interior que será tendencia el próximo verano.

La modelo no conoce de límites y enciende Instagram con sus looks mega osados. Siempre va por más y conquista miradas. Jamás pasa desapercibida y sabe a la perfección como robar los aplausos de todos.

Jésica Cirio conquistó con su body verde Foto: instagram

Jesica Cirio compartió un video en donde posa con un conjunto de ropa interior mega tendencia. La parte superior, un corpiño con cut out muy escotado y con breteles. La parte inferior, una bombacha colaless ultra diminuta. La publicación causó sensación y revolucionó a sus fans, quienes le dejaron miles de likes.

Para el peinado decidió llevar el cabello suelto, con algunas ondas. Para el maquillaje delineado negro para los ojos, resaltando su mirada y lápiz labial en color rosado con brillo.

La modelo desprende sensualidad y osadía con cada imagen que comparte en Instagram. Sabe a la perfección como capturar la mirada de todos. Su estilo es único y jamás pasa desapercibida. Sensual y avasallante, siempre va por más y marca tendencia con su estilo.

Jesica Cirio brilló modelando con un espectacular conjunto de ropa interior mega sexy. Con un ultra escote y una bombacha colaless muy diminuta, la rubia desató pasiones y miles de likes de sus seguidores.