El día que Cande Molfese se sintió “orgullosa” de su figura y mostró su entrenamiento en calza

En medio de los preparativos de su boda Cande Molfese no descuida sus obligaciones e intenta continuar con su rutina con normalidad. Comprometida con Gastón Soffritti y a la cabeza de un nuevo proyecto de streaming juntos, la actriz encuentra tiempo para salir con amigas y entrenar.

Lo cierto es que entre tanto trabajo, la ex “Violetta” busca tener ratos libres que disfruta a su manera: de paseo, durmiendo la siesta, escapadas con su pareja y también de paso por el gimnasio. Hace un tiempo atrás comenzó a practicar actividad física de forma regular y empezó a notar resultados.

Así lo confirmó en una de sus publicaciones en las redes sociales. La conductora de 911 por Loft subió en Instagram para sus más de 8.1 millones de seguidores un carrete de imágenes aleatorias de cómo pasa sus días.

El carrete de Cande Molfese en Instagram Foto: Instagram/candemolfese

En “un mix interesante” de fotografías, como lo calificó en la descripción del posteo, Cande retrató una producción donde se animó a ponerse “sombra en el párpado”, “una selfie de un día que estaba empoderada” y el día que le contó a su mamá sobre el casamiento.

Pero la que más llamó la atención de los usuarios fue la foto donde se mostró en calzas negras y top deportivo durante su entrenamiento y dejó al descubierto su figura. En ese sentido, expresó pícara: “Malditas búlgaras (pero me siento orgullosa de mi qlo en la pic)”.

La publicación superó los 100 mil “me gusta” y recibió comentarios como: “La sombra te queda de 10, divina”, “sos tan hermosa y real”, “reina y soberana no, lo que sigue” y “Hermosa”.

Cande Molfese, sobre su relación con Gastón Soffritti: “Volví a creer en el amor”

Tiempo atrás, durante relaciones amorosas de su pasado, la también influencer había manifestado que no pensaba con casarse, es por eso que la noticia de su compromiso con el actor fue tan sorpresiva. En diálogo con Vía País, la artista aseguró: “Creía que no me quería casar, pero cuando lo conocí a Gasti volví a creer en el amor”.

“Él no es muy romántico, pero lo amamos igual. Es muy honesto, muy sincero, muy compañero, me apoya en mis decisiones, me cuida, me respeta”, contó acerca de su relación.